Россия скрыла от Красного Креста данные о якобы пленных в самолете Ил-76 – ГУР

Россия должна была передать Международному комитету Красного Креста информацию об украинских военнопленных, которые якобы были в военном самолете Ил-76, но до сих пор не сделала этого.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Подобная информация (о пленных - ред.) должна быть публичной и передаваться, в частности со стороны России, в Международный комитет Красного Креста, который должен верифицировать состояние здоровья, условия и местонахождения пленных. Насколько известно сейчас, такая информация в Красный Крест передана не была".

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Напомним:

Ранее в ГУР заявили, что Россия не предоставила Совету безопасности ООН доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 были военнопленные украинцы, и отвергает требование проведения международной комиссией расследования того, что произошло под Белгородом 24 января.

Кроме того, о перевозке пленных самолетом Ил-76 Россия должна была сообщить Международному комитету Красного Креста - чтобы выяснить, сделала ли она это, Украина обратилась с запросом в МККК.

Предыстория: