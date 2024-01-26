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Россия скрыла от Красного Креста данные о якобы пленных в самолете Ил-76 – ГУР

Татьяна ЛозовенкоПятница, 26 января 2024, 13:24
Россия скрыла от Красного Креста данные о якобы пленных в самолете Ил-76 – ГУР
Юсов, фото УП

Россия должна была передать Международному комитету Красного Креста информацию об украинских военнопленных, которые якобы были в военном самолете Ил-76, но до сих пор не сделала этого.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Подобная информация (о пленных - ред.) должна быть публичной и передаваться, в частности со стороны России, в Международный комитет Красного Креста, который должен верифицировать состояние здоровья, условия и местонахождения пленных. Насколько известно сейчас, такая информация в Красный Крест передана не была".

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Темы: Красный КрестпленныеИл-76 в РоссииРосcия
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