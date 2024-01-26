Россия скрыла от Красного Креста данные о якобы пленных в самолете Ил-76 – ГУР
Пятница, 26 января 2024, 13:24
Россия должна была передать Международному комитету Красного Креста информацию об украинских военнопленных, которые якобы были в военном самолете Ил-76, но до сих пор не сделала этого.
Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости"
Прямая речь: "Подобная информация (о пленных - ред.) должна быть публичной и передаваться, в частности со стороны России, в Международный комитет Красного Креста, который должен верифицировать состояние здоровья, условия и местонахождения пленных. Насколько известно сейчас, такая информация в Красный Крест передана не была".
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Напомним:
- Ранее в ГУР заявили, что Россия не предоставила Совету безопасности ООН доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 были военнопленные украинцы, и отвергает требование проведения международной комиссией расследования того, что произошло под Белгородом 24 января.
- Кроме того, о перевозке пленных самолетом Ил-76 Россия должна была сообщить Международному комитету Красного Креста - чтобы выяснить, сделала ли она это, Украина обратилась с запросом в МККК.
Предыстория:
- 24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе ВСУ заявили, что им россияне перевозили ракеты для ЗРК С-300. Минобороны России заявило, что самолет вез в Белгород украинских военнослужащих для обмена. По утверждению Минобороны РФ, был "пуск двух украинских ракет", от удара 74 человека погибли, в том числе 65 украинских пленных.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян даже обнародовала якобы списки пленных. СМИ же известны лишь имена 6 погибших членов экипажа.
- Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но ведомство не располагает данными об украинских пленных на борту самолета. На предыдущий обмен пленных доставляли самолетом, но тогда предупредили об этом.
- В Генштабе ВСУ, не упоминая Ил-76, заявили, что принимают все меры для защиты Украины и украинцев.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт, а после инцидента в местный морг доставили только 5 тел. Он также предположил, что на борту самолета могли быть и ракеты, и люди.
- На отсутствие признаков того, что при крушении самолета погибло много людей, указал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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