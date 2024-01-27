Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом
Субота, 27 січня 2024, 23:28
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що обмін полоненими, який було зірвано в день катастрофи Іл-76 у Росії, відбудеться найближчим часом.
Джерело: Буданов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Життя наших людей, наших громадян, військовослужбовців чи цивільних, не має бути в небезпеці і в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують.
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Все, що можна зробити, ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться.
А що сталося з цим епізодом (катастрофою Іл-76 – ред.), з часом ми дізнаємося".
Що передувало: Буданов також заявив, що ані російська, ані українська сторона не може до кінця відповісти, що сталося під час катастрофи літака Іл-76 у Бєлгородській області.
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Передісторія:
- 24 січня в Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Джерела УП у Генштабі ЗСУ заявили, що ним росіяни перевозили ракети для ЗРК С-300. Міноборони Росії заявило, що літак віз до Бєлгорода українських військовослужбовців для обміну. За твердженням Міноборони РФ, був "пуск двох українських ракет", від удару 74 людини загинули, зокрема 65 українських полонених.
- Російська пропагандистка Маргарита Симоньян оприлюднила нібито списки полонених. ЗМІ ж відомі лише імена 6 загиблих членів екіпажу.
- Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних про українських полонених на борту літака. На попередній обмін полонених доставляли літаком, але тоді попередили про це.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Він також припустив, що на борту літака моглли бути і ракети, і люди. На відсутність ознак того, що при авіатрощі загинули багато людей, вказав і український омбудсмен Дмитро Лубінець.
- Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування катастрофи.