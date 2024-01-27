Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що обмін полоненими, який було зірвано в день катастрофи Іл-76 у Росії, відбудеться найближчим часом.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Життя наших людей, наших громадян, військовослужбовців чи цивільних, не має бути в небезпеці і в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують.

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Все, що можна зробити, ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться.

А що сталося з цим епізодом (катастрофою Іл-76 – ред.), з часом ми дізнаємося".

Що передувало: Буданов також заявив, що ані російська, ані українська сторона не може до кінця відповісти, що сталося під час катастрофи літака Іл-76 у Бєлгородській області.

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