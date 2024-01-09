ЗСУ контролюють Куп′янський напрямок, хоч армія РФ намагається знайти слабину

Ситуація на Куп′янському напрямку контрольована, росіяни не мають успіху у просуванні, а захисники перебувають в активній обороні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в етері телемарафону

Пряма мова: "Бачимо, що успіхів на куп'янському напрямку ворог якихось важливих не має. Наші захисники перебувають в активній обороні, намагаються за кращої нагоди покращити своє тактичне становище, переходять до атакувальних дій. І якихось успіхів немає.

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Тому харків'янам наразі можна бути спокійними. Повідомлення іноземних ЗМІ про наступ на Харків - наміри ворога, ми самі розуміємо, це і Харків, Полтава, Київ, уся Україна. Але наразі якихось тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає".

Деталі: За його словами, наразі кількість військ на кордоні та на куп'янському напрямку не змінюється.

Фітьо нагадав, що окупанти атакують на цьому напрямку ще із жовтня, і їхню підготовку українські Сили оборони бачили й готувалися до неї, "вживали симетричних заходів". Зокрема, підтягували резерви, укріплювали інженерні споруди.

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"Зараз ми бачимо, що на всій смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворог намагається нащупати слабинку в обороні. І акцент зміщується. Як, наприклад, з Бахмута може зміститися на Куп'янськ, з Куп'янська на Бахмут. Усі напрямки для противника важливі", - наголосив речник.