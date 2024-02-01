Росіяни ракетами пошкодили об’єкт інфраструктури та енергомережу на Миколаївщині

ВИБУХ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З СОЦМЕРЕЖАХ КМДА

Російські військові 31 січня чотири рази атакували балістикою Миколаївську область, внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури та мережу електропостачання.

Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "31 січня ворог чотири рази атакував область балістикою. Застосовував, імовірно, ракети "Іскандер-М" та С-300. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання".

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Деталі: За словами Кіма, внаслідок атаки без електроенергії залишилося понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають.