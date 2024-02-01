Кулеба про рішення ЄС: Умова Угорщини не пройшла, проблема "вето" зникла
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина не добилася від ЄС щорічного погодження допомоги Україні, що знімає проблему "вето" надання підтримки нашій країні.
Джерело: Кулеба після оголошення про домовленість лідерів ЄС, передає "Європейська правда"
Пряма мова Кулеби: "Друге: не пройшла норма про те, що щороку потрібно знову на Єврораді ухвалювати рішення про виділення на наступний рік конкретної суми з цих 50 млрд. Тобто, ми маємо багаторічний фінансовий інструмент, і проблема подолання вето зникла – її не буде".
Деталі: Кулеба назвав домовленість "великим рішенням", яке підкреслило лідерство Європи.
Він відзначив як важливий позитивний момент те, що це одностайне рішення усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.
Міністр вважає, що це рішення чітко продемонструвало, що "втоми від війни" у Європі немає, та що це буде правильним сигналом також для дискусій щодо допомоги Україні у Конгресі США.
Що було раніше:
- На позачерговому саміті 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і погодили виділення багаторічної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.
- За даними ЗМІ, серед компромісів з Орбаном – те, що Єврокомісія щорічно буде звітувати про реалізацію пакета допомоги і дебати на рівні лідерів на цю тему. Також нібито передбачено, що через два роки Європейська рада зможе попросити Єврокомісію запропонувати перегляд нового бюджету.