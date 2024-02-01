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Кулеба про рішення ЄС: Умова Угорщини не пройшла, проблема "вето" зникла

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 1 лютого 2024, 15:52
Кулеба про рішення ЄС: Умова Угорщини не пройшла, проблема вето зникла
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина не добилася від ЄС щорічного погодження допомоги Україні, що знімає проблему "вето" надання підтримки нашій країні.

Джерело: Кулеба після оголошення про домовленість лідерів ЄС, передає "Європейська правда"

Пряма мова Кулеби: "Друге: не пройшла норма про те, що щороку потрібно знову на Єврораді ухвалювати рішення про виділення на наступний рік конкретної суми з цих 50 млрд. Тобто, ми маємо багаторічний фінансовий інструмент, і проблема подолання вето зникла – її не буде".

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Деталі: Кулеба назвав домовленість "великим рішенням", яке підкреслило лідерство Європи.

Він відзначив як важливий позитивний момент те, що це одностайне рішення усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.

Міністр вважає, що це рішення чітко продемонструвало, що "втоми від війни" у Європі немає, та що це буде правильним сигналом також для дискусій щодо допомоги Україні у Конгресі США.  

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • На позачерговому саміті 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і погодили виділення багаторічної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. 
  • За даними ЗМІ, серед компромісів з Орбаном – те, що Єврокомісія щорічно буде звітувати про реалізацію пакета допомоги і дебати на рівні лідерів на цю тему. Також нібито передбачено, що  через два роки Європейська рада зможе попросити Єврокомісію запропонувати перегляд нового бюджету.

Теми: Кулеба Дмитродопомога УкраїніЄС
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