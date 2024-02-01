Орбан стверджує що домігся своїх вимог на саміті ЄС: Угорські гроші не підуть Україні

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що на саміті ЄС 1 лютого добився виконання своїх вимог у контексті надання Україні макрофінансової допомоги на 50 млрд євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Орбана в Twitter (X) і оприлюднений відеоролик

Деталі: "Місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні, і ми маємо механізм контролю наприкінці першого та другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: потрібне припинення вогню і мирні переговори", – написав Орбан.

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Він також нагадав, що у грудні саміт ЄС не зміг знайти рішення "двох угорських проблем", тому він не дав згоди на допомогу Україні.

"Ми боялися, що кошти з фондів ЄС, призначені угорцям і заблоковані Єврокомісією, рано чи пізно опиняться в Україні. І ми боялися, що ресурси будуть надаватися Україні безконтрольно на тривалий період", – заявив Орбан, додавши, що ухвалене рішення передбачає необхідний контроль і гарантію, що угорські кошти не підуть Україні.

Угорський прем’єр стверджує, що пристав на цю пропозицію "після довгих переговорів".

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Нагадаємо, лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за домовленістю ЄС про 50 млрд євро для України Угорщина не добилася умови, щоби виплату коштів на кожний наступний рік додатково погоджували.