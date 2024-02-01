Визнала свого чоловіка непридатним до служби: на голову ВЛК склали адмінпротоколи

У Чернівецькій області голова військово-лікарської комісії, яка визнала свого чоловіка непридатним до військової служби, отримала адмінпротоколи про корупцію.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно ДСР: "Оскільки згідно закону України "Про запобігання корупції" її чоловік належить до категорії близьких осіб, вона повинна була повідомити членів комісії про наявність у неї реального конфлікту інтересів та не підписувати відповідні документи.

Реклама:

Деталі: Будучи головою військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (за даними джерела УП, це голова військово-лікарської комісії при четвертому відділі Чернівецького РТЦК та СП у місті Новоселиця), жінка підписала довідку про непридатність власного чоловіка до військової служби з подальшим його зняттям із військового обліку.

Тим самим вона порушила вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

У поліції зазначають, що вчинення таких дій в умовах реального конфлікту інтересів тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.