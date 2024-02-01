Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Признала своего мужа непригодным к службе: на главу ВВК составили админпротоколы

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 18:51
Признала своего мужа непригодным к службе: на главу ВВК составили админпротоколы
иллюстративное фото прокуратуры

В Черновицкой области председатель военно-врачебной комиссии, которая признала своего мужа непригодным к военной службе, получила админпротоколы о коррупции.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, источник УП в правоохранительных органах

Дословно ДСР: "Поскольку согласно закону Украины "О предотвращении коррупции" ее муж относится к категории близких лиц, она должна была сообщить членам комиссии о наличии у нее реального конфликта интересов и не подписывать соответствующие документы".

Реклама:

Детали: Будучи председателем военно-врачебной комиссии при районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (по данным источника УП, это председатель военно-врачебной комиссии при четвертом отделе Черновицкого РТЦК и СП в городе Новоселица), женщина подписала справку о непригодности собственного мужа к военной службе с последующим его снятием с воинского учета.

Тем самым она нарушила требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В полиции отмечают, что совершение таких действий в условиях реального конфликта интересов влекут за собой наложение штрафа от 1700 до 6800 гривен.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: коррупцияВоенное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Все новости...

Читайте УП В Google News

коррупция
Как фирмы Гринкевича опустошают Фонд ликвидации: что стало дороже в 5 раз
В Сумах депутаты отстранили от обязанностей мэра, подозреваемого во взяточничестве
СМИ: Гринкевичи захватили участок леса под собственным имением во Львове и вырубили деревья для дороги
Последние новости
08:11
За сутки Силы обороны уничтожили 910 российских оккупантов – Генштаб
08:09
Часть Исландии осталась без отопления из-за извержения вулкана
08:03
Воздушные силы уничтожили 10 из 16 российских "Шахедов"
07:51
фото, видео Оккупанты атаковали Харьковскую область "Шахедами": горели дома, отель, ресторан и авто − ОВА
07:49
Опрос: Среди немцев снижается готовность помогать Украине
07:21
Россияне заявили о массированной атаке беспилотников на несколько областей РФ
07:00
Больше всего враг атакует на Авдеевском и Марьинском направлениях – сводка
06:54
В Запорожской области оккупанты создают милитаристские лагеря для украинских подростков – сопротивление
06:12
Глава Пентагона возглавит заседание "Рамштайн-19"
05:36
Враг атаковал 11 громад Сумщины, за сутки – более 250 взрывов
Все новости...
Реклама: