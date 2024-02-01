Признала своего мужа непригодным к службе: на главу ВВК составили админпротоколы

В Черновицкой области председатель военно-врачебной комиссии, которая признала своего мужа непригодным к военной службе, получила админпротоколы о коррупции.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, источник УП в правоохранительных органах

Дословно ДСР: "Поскольку согласно закону Украины "О предотвращении коррупции" ее муж относится к категории близких лиц, она должна была сообщить членам комиссии о наличии у нее реального конфликта интересов и не подписывать соответствующие документы".

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Детали: Будучи председателем военно-врачебной комиссии при районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (по данным источника УП, это председатель военно-врачебной комиссии при четвертом отделе Черновицкого РТЦК и СП в городе Новоселица), женщина подписала справку о непригодности собственного мужа к военной службе с последующим его снятием с воинского учета.

Тем самым она нарушила требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В полиции отмечают, что совершение таких действий в условиях реального конфликта интересов влекут за собой наложение штрафа от 1700 до 6800 гривен.