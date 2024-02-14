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Яйця втридорога: НАБУ виявило схему завищених харчових закупівель в Міноборони

Тетяна ОлійникСереда, 14 лютого 2024, 12:55
Яйця втридорога: НАБУ виявило схему завищених харчових закупівель в Міноборони
Фото - НАБУ

Детективи НАБУ в межах розслідування щодо закупівлі Міністерством оборони продуктів за завищеними цінами виявили корупційну схему, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових".

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Деталі: Аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин та одержувачів послуги.

На фото від НАБУ лише третина документів, вилучених під час проведення слідчих дій. 

 
Фото - НАБУ
 
Фото - НАБУ

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Теми: Міноборони
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