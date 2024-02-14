Яйца втридорога: НАБУ выявило схему завышенных пищевых закупок в Минобороны
Детективы НАБУ в рамках расследования закупки Министерством обороны продуктов по завышенным ценам выявили коррупционную схему, которая позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов.
Источник: пресс-сслужба НАБУ
Дословно: "Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, – по ценам, в разы ниже рыночных".
Детали: Чтобы подтвердить факты злоупотреблений, детективы изымают и обрабатывают огромный массив первичных документов складского учета воинских частей и получателей услуги.
На фото от НАБУ всего треть документов, изъятых во время проведения следственных действий.
Предыстория:
- Ранее Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Минобороны назвало эту информацию введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.
- Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.
- В Верховной Раде заявили, что собираются написать закон, который сделает более прозрачными закупки во время военного положения.
- Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует вероятные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных в рамках уголовного производства, начатого еще до огласки в СМИ.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных.
- Также уволили Богдана Хмельницкого с должности директора департамента закупок Министерства обороны.