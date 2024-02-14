Яйца втридорога: НАБУ выявило схему завышенных пищевых закупок в Минобороны

Детективы НАБУ в рамках расследования закупки Министерством обороны продуктов по завышенным ценам выявили коррупционную схему, которая позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов.

Источник: пресс-сслужба НАБУ

Дословно: "Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, – по ценам, в разы ниже рыночных".

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Детали: Чтобы подтвердить факты злоупотреблений, детективы изымают и обрабатывают огромный массив первичных документов складского учета воинских частей и получателей услуги.

На фото от НАБУ всего треть документов, изъятых во время проведения следственных действий.

фото - набу

фото - набу

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