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Яйца втридорога: НАБУ выявило схему завышенных пищевых закупок в Минобороны

Татьяна ОлейникСреда, 14 февраля 2024, 12:55
Яйца втридорога: НАБУ выявило схему завышенных пищевых закупок в Минобороны
Фото - НАБУ

Детективы НАБУ в рамках расследования закупки Министерством обороны продуктов по завышенным ценам выявили коррупционную схему, которая позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов.

Источник: пресс-сслужба НАБУ

Дословно: "Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, – по ценам, в разы ниже рыночных".

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Детали: Чтобы подтвердить факты злоупотреблений, детективы изымают и обрабатывают огромный массив первичных документов складского учета воинских частей и получателей услуги.

На фото от НАБУ всего треть документов, изъятых во время проведения следственных действий.

 
фото - набу
 
фото - набу

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Темы: Минобороны
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