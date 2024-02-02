У Росії хочуть підвищити призовний вік для іноземців, які отримали громадянство
Російські депутати запропонували підвищити до 50 років вік призову для іноземців, які отримали російське громадянство, хоча верхня межа призовного віку в РФ становить 30 років.
Джерело: "Настоящеє время" з посиланням на сайт нижньої палати парламенту РФ
Деталі: До Держдуми внесли поправки до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", що передбачають підвищення призовного віку до 50 років для іноземців.
Рішення пояснюють тим, що уродженці іноземних держав, які отримали громадянство Росії, ухиляються від військового обліку або отримують його після досягнення граничного призовного віку.
Законопроєкт ініціювали депутати від фракції "Єдиная Росія" і ЛДПР.
Пізніше у Держдумі повідомили, що "питання не опрацьоване" і авторам буде запропоновано відкликати документ.
Довідково: З 1 січня верхня межа призовного віку в Росії становить 30 років.
Що передувало:
- 4 січня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про прийом до громадянства РФ іноземних громадян, які уклали контракт зі Збройними силами РФ під час війни проти України, і членів їхніх сімей.