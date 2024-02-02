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У Росії хочуть підвищити призовний вік для іноземців, які отримали громадянство

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 лютого 2024, 12:25
У Росії хочуть підвищити призовний вік для іноземців, які отримали громадянство
МОБІЛІЗАЦІЯ В РОСІЇ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Російські депутати запропонували підвищити до 50 років вік призову для іноземців, які отримали російське громадянство, хоча верхня межа призовного віку в РФ становить 30 років.

Джерело: "Настоящеє время" з посиланням на сайт нижньої палати парламенту РФ

Деталі: До Держдуми внесли поправки до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", що передбачають підвищення призовного віку до 50 років для іноземців.

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Рішення пояснюють тим, що уродженці іноземних держав, які отримали громадянство Росії, ухиляються від військового обліку або отримують його після досягнення граничного призовного віку. 

Законопроєкт ініціювали депутати від фракції "Єдиная Росія" і ЛДПР.

Пізніше у Держдумі повідомили, що "питання не опрацьоване" і авторам буде запропоновано відкликати документ. 

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Довідково: З 1 січня верхня межа призовного віку в Росії становить 30 років.

Що передувало: 

  • 4 січня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про прийом до громадянства РФ іноземних громадян, які уклали контракт зі Збройними силами РФ під час війни проти України, і членів їхніх сімей.

Теми: Росіягромадянствоарміязаконодавство
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