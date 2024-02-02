У Росії хочуть підвищити призовний вік для іноземців, які отримали громадянство

Російські депутати запропонували підвищити до 50 років вік призову для іноземців, які отримали російське громадянство, хоча верхня межа призовного віку в РФ становить 30 років.

Джерело: "Настоящеє время" з посиланням на сайт нижньої палати парламенту РФ

Деталі: До Держдуми внесли поправки до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", що передбачають підвищення призовного віку до 50 років для іноземців.

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Рішення пояснюють тим, що уродженці іноземних держав, які отримали громадянство Росії, ухиляються від військового обліку або отримують його після досягнення граничного призовного віку.

Законопроєкт ініціювали депутати від фракції "Єдиная Росія" і ЛДПР.

Пізніше у Держдумі повідомили, що "питання не опрацьоване" і авторам буде запропоновано відкликати документ.

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Довідково: З 1 січня верхня межа призовного віку в Росії становить 30 років.

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