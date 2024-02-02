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Били і виводили на розстріл: СБУ встановила 4 окупантів, причетних до катувань на Київщині

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 лютого 2024, 15:06
Били і виводили на розстріл: СБУ встановила 4 окупантів, причетних до катувань на Київщині
фото: Дмитро Ларін УП

Правоохоронці встановили особи окупантів, які під час окупації Київщини забивали цивільних палицями та виводили їх на розстріл.

Джерело: Служба безпеки 

Дослівно: "Служба безпеки встановила особи ще чотирьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення у період окупації Київщини.

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Мова йде про:

  • майора Олександра Васильєва – помічника командира 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії;
  • майора Олексія Булгакова – командира мотострілецької роти цієї ж військової частини РФ;
  • молодшого лейтенанта Георгія Раднатарова – командира розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора;
  • рядового Дугара Шожоєва – військовослужбовця 5-ї окремої танкової бригади Росії".

Деталі: У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих.

Тоді окупанти масово викрадали людей та ув’язнювали їх у створених ними катівнях.

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За даними слідства, під час одного з таких "рейдів" у селі Богданівка фігуранти Булгаков та Васильєв наказали рядовому Шожоєву вивести місцевого жителя з власного будинку для допиту.

Потім окупанти відвезли чоловіка до катівні, яку вони облаштували у захопленій школі. Там окупанти били потерпілого, гасили недопалки на його тілі та погрожували вбивством.

У такий спосіб окупанти намагались "вибити" з нього зізнання у причетності до руху опору в регіоні.

Не отримавши "потрібних відповідей", Булгаков та Васильєв наказали Шожоєву продовжити катування чоловіка, "призначивши" йому 10 ударів палкою.

Ще один фігурант – Раднатаров у березні 2022 року схопив мешканця Бучі, зв’язав йому руки та вдягнув на голову мішок.

Після цього окупант поставив постраждалого до стінки та приставив до його потилиці ствол автомата і перезаряджав затвор, імітуючи розстріл.

Потім загарбник зняв з голови чоловіка мішок і став погрожувати йому сокирою та ножем.

У разі відмови співпрацювати з окупантами, Раднатаров пригрозив чоловіку, що відрубає йому ногу або переріже горло.

Загарбнику так і не вдалося зламати українця і змусити його допомагати окупантам. Після катувань він кинув пораненого посеред вулиці.

Наразі слідчі СБУ заочно повідомили Васильєву, Булгакову та Шожоєву про підозру за ч.1 ст.28, ч.2 ст.438 ККУ (віддання наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб, жорстоке поводження з цивільним населенням).

Крім того Раднатарову заочно повідомлено про підозру за ч.1 ст.438 ККУ (вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням).

Теми: РосіяокупаціяКиївська областьСБУ
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