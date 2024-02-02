Росіяни знову вкрили вогнем Херсон: поранена жінка
П'ятниця, 2 лютого 2024, 16:15
Внаслідок російського обстрілу Херсона дістала поранення 62-річна жінка.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Внаслідок чергового обстрілу контузію, вибухову та черепно-мозкову травму отримала 62-річна жінка".
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Деталі: Херсонська ОВА повідомляє, що бригада "швидкої" надала потерпілій допомогу на місці.
Що передувало:
- Росіяни вдень 2 лютого обстріляли центральну частину Херсона, у результаті чого поранення отримали 73-річна жінка та 17-річний юнак.
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