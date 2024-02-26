ВСУ вышли из Ласточкино, держат оборону на новом рубеже − ОСУВ "Таврия"
Понедельник, 26 февраля 2024, 12:04
По состоянию на 26 февраля украинские подразделения отошли от поселка Ласточкино на Авдеевском направлении.
Источник: спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в марафоне новостей
Прямая речь Лиховия: "Подразделения ВСУ осуществили отход от поселка Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка − Тоненькое − Бердичи и не допустить дальнейшее продвижение противника дальше в западном направлении".
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Предыстория:
- 24 февраля со ссылкой на аналитиков сообщалось, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, что к западу от Авдеевки.
- 25 февраля представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии УП заявил, что Ласточкино не оккупировано, подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину поселка, там продолжались бои за населенный пункт.
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.
- 19 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверял, что украинские военные закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении Донецкой области.
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