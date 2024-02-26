Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ вышли из Ласточкино, держат оборону на новом рубеже − ОСУВ "Таврия"

Ирина БалачукПонедельник, 26 февраля 2024, 12:04
ВСУ вышли из Ласточкино, держат оборону на новом рубеже − ОСУВ Таврия
Скриншот с deepstatemap.live

По состоянию на 26 февраля украинские подразделения отошли от поселка Ласточкино на Авдеевском направлении.

Источник: спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в марафоне новостей

Прямая речь Лиховия: "Подразделения ВСУ осуществили отход от поселка Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка − Тоненькое − Бердичи и не допустить дальнейшее продвижение противника дальше в западном направлении".

Реклама:

Читайте также: Последние дни Авдеевки. Как мы теряли город

Предыстория:

  • 24 февраля со ссылкой на аналитиков сообщалось, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, что к западу от Авдеевки.
  • 25 февраля представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии УП заявил, что Ласточкино не оккупировано, подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину поселка, там продолжались бои за населенный пункт.
  • 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.
  • 19 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверял, что украинские военные закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оккупацияАвдеевка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
оккупация
"Крым превращается в военный госпиталь". Как большая война изменила оккупированный полуостров
На оккупированных территориях Россия уже начала "досрочное голосование"
Россияне не оккупировали Ласточкино, идут бои на окраине - ОСУВ "Таврия"
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: