ВСУ вышли из Ласточкино, держат оборону на новом рубеже − ОСУВ "Таврия"

По состоянию на 26 февраля украинские подразделения отошли от поселка Ласточкино на Авдеевском направлении.

Источник: спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в марафоне новостей

Прямая речь Лиховия: "Подразделения ВСУ осуществили отход от поселка Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка − Тоненькое − Бердичи и не допустить дальнейшее продвижение противника дальше в западном направлении".

Реклама:

Читайте также: Последние дни Авдеевки. Как мы теряли город

Предыстория:

24 февраля со ссылкой на аналитиков сообщалось, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, что к западу от Авдеевки.

25 февраля представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии УП заявил, что Ласточкино не оккупировано, подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину поселка, там продолжались бои за населенный пункт.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.

19 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверял, что украинские военные закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении Донецкой области.