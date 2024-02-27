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Российские войска заняли еще два села западнее Авдеевки – DeepState

Елена РощинаВторник, 27 февраля 2024, 08:31
Российские войска заняли еще два села западнее Авдеевки – DeepState
Российские войска продвигаются на запад от Авдеевки, DeepState map

Аналитики DeepState сообщают, что российские войска продвигаются на запад и северо-запад от Авдеевки в Донецкой области, вслед за Ласточкино захватили поселки Степное и Северное.

Источник: DeepState в Telegram

Дословно: "Враг продвинулся возле Орловки, Бердичева и Тоненького. Противник оккупировал Степное и Северное.

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Где дальше командование ОСУВ Таврия заявит о "подготовленных" рубежах обороны?".

Степное и Северное оккупированы
Степное и Северное оккупированы
DeepState map

Детали: DeepState добавляет, что враг пытается давить западнее Авдеевки для того, чтобы "выйти на оперативное пространство". На других участках также сложно, но не так как возле Авдеевки, отмечают аналитики. 

Еще в воскресенье украинские бойцы отбили 4 "наката" на Степное, но в связи с рисками было решено покинуть село. Россияне уже закрепляются на западных окраинах. Они понесли немалые потери от артиллерии ВСУ. 

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Противник продолжает атаковать Орловку, заходя в само село. Возле Тоненького захватчики пытаются ворваться с севера в село. 

Появились кадры, где на западных окраинах Северного россияне проводят зачистку руин. 

Также оккупанты усилили давление на Красногоровку и проводят штурмовые действия как с юга, так и с востока. Враг продолжает вести штурмовые действия в Георгиевке, Новомихайловке и Победе. В последней Силы обороны дали существенный отпор.

Предыстория: 

Знать больше: Последние дни Авдеевки. Что привело к выходу украинских сил из города и как он происходил

УП: Новость дополнена деталями после публикации.

Темы: Донецкая областьАвдеевкавойна
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