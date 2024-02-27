Российские войска заняли еще два села западнее Авдеевки – DeepState
Аналитики DeepState сообщают, что российские войска продвигаются на запад и северо-запад от Авдеевки в Донецкой области, вслед за Ласточкино захватили поселки Степное и Северное.
Источник: DeepState в Telegram
Дословно: "Враг продвинулся возле Орловки, Бердичева и Тоненького. Противник оккупировал Степное и Северное.
Где дальше командование ОСУВ Таврия заявит о "подготовленных" рубежах обороны?".
Детали: DeepState добавляет, что враг пытается давить западнее Авдеевки для того, чтобы "выйти на оперативное пространство". На других участках также сложно, но не так как возле Авдеевки, отмечают аналитики.
Еще в воскресенье украинские бойцы отбили 4 "наката" на Степное, но в связи с рисками было решено покинуть село. Россияне уже закрепляются на западных окраинах. Они понесли немалые потери от артиллерии ВСУ.
Противник продолжает атаковать Орловку, заходя в само село. Возле Тоненького захватчики пытаются ворваться с севера в село.
Появились кадры, где на западных окраинах Северного россияне проводят зачистку руин.
Также оккупанты усилили давление на Красногоровку и проводят штурмовые действия как с юга, так и с востока. Враг продолжает вести штурмовые действия в Георгиевке, Новомихайловке и Победе. В последней Силы обороны дали существенный отпор.
Предыстория:
- 17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Тогда командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверял, что защитники закрепились на новых рубежах. ВСУ понесли потери, часть бойцов пропали без вести или попали в плен.
- 24 февраля DeepState сообщил, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, которое было первой целью захватчиков после Авдеевки.
- 25 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что украинские бойцы отошли на западную окраину с. Ласточкино, где заняли "подготовленные оборонительные позиции", однако уже 26 февраля он подтвердил отход от поселка Ласточкино для обороны по линии Орловка – Тоненькое – Бердичи.
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УП: Новость дополнена деталями после публикации.