ЗМІ: У Москві затримали адвоката Навального

Російські медіа повідомляють. Що у Москві затримали адвоката Олексія Навального, який супроводжував його маму – Василія Дубкова.

Джерело: SOTA, "Новая газета Европа", Верстка

Деталі: Джерела російських ЗМІ повідомляють, що за попередніми даними, причина затримання – "порушення громадського порядку".

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Після смерті Навального Дубков супроводжував його маму Людмилу.

Оновлено: Дубков повідомив виданню "Верстка", що його відпустили після затримання

Він не коментує причину та обставини затримання, але зазначає, що це стало перешкодою адвокатській діяльності.

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Що було раніше:

25 лютого начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер природною смертю – через тромб.

26 лютого голова міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх заявила, що існувала домовленість про обмін опозиційного російського політика Олексія Навального, але він помер у колонії, коли переговори перебували на фінальній стадії.

Передісторія: