ЗМІ: У Москві затримали адвоката Навального
Вівторок, 27 лютого 2024, 18:43
Російські медіа повідомляють. Що у Москві затримали адвоката Олексія Навального, який супроводжував його маму – Василія Дубкова.
Джерело: SOTA, "Новая газета Европа", Верстка
Деталі: Джерела російських ЗМІ повідомляють, що за попередніми даними, причина затримання – "порушення громадського порядку".
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Після смерті Навального Дубков супроводжував його маму Людмилу.
Оновлено: Дубков повідомив виданню "Верстка", що його відпустили після затримання
Він не коментує причину та обставини затримання, але зазначає, що це стало перешкодою адвокатській діяльності.
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Що було раніше:
- 25 лютого начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер природною смертю – через тромб.
- 26 лютого голова міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх заявила, що існувала домовленість про обмін опозиційного російського політика Олексія Навального, але він помер у колонії, коли переговори перебували на фінальній стадії.
Передісторія:
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".
- Представники колонії, де перебував Навальний, заявили матері політика, що він помер від синдрому раптової смерті.
- 19 лютого матір опозиціонера Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, але ні її, ні адвокатів не пустили. 23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон.
- 24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Навального його матері.