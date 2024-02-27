СМИ: В Москве задержан адвокат Навального

Российские медиа сообщают. Что в Москве задержали адвоката Алексея Навального, сопровождавшего его маму – Василия Дубкова.

Источник: SOTA, "Новая газета Европа", Верстка

Детали: Источники российских СМИ сообщают, что по предварительным данным, причина задержания – "нарушение общественного порядка".

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После смерти Навального Дубков сопровождал его маму Людмилу.

Обновлено: Дубков сообщил изданию "Верстка", что его отпустили после задержания

Он не комментирует причину и обстоятельства задержания, но отмечает, что это помешало адвокатской деятельности.

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Что предшествовало:

25 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер естественной смертью – из-за тромба.

26 февраля глава международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что существовала договоренность об обмене оппозиционного российского политика Алексея Навального, но он умер в колонии, когда переговоры находились на финальной стадии.

Предыстория: