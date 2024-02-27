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СМИ: В Москве задержан адвокат Навального

Татьяна ОлейникВторник, 27 февраля 2024, 18:43
СМИ: В Москве задержан адвокат Навального
Фото: Василий Дубков / Facebook

Российские медиа сообщают. Что в Москве задержали адвоката Алексея Навального, сопровождавшего его маму – Василия Дубкова.

Источник: SOTA, "Новая газета Европа", Верстка

Детали: Источники российских СМИ сообщают, что по предварительным данным, причина задержания – "нарушение общественного порядка".

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После смерти Навального Дубков сопровождал его маму Людмилу.

Обновлено: Дубков сообщил изданию "Верстка", что его отпустили после задержания

Он не комментирует причину и обстоятельства задержания, но отмечает, что это помешало адвокатской деятельности.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • 25 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер естественной смертью – из-за тромба.
  • 26 февраля глава международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что существовала договоренность об обмене оппозиционного российского политика Алексея Навального, но он умер в колонии, когда переговоры находились на финальной стадии.

Предыстория:

  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
  • Представители колонии, где находился Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти.
  • 19 февраля мать оппозиционера Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, но ни ее, ни адвокатов не пустили. 23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны.
  • 24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Навального его матери.

Темы: РосcияНавальный
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