СМИ: В Москве задержан адвокат Навального
Вторник, 27 февраля 2024, 18:43
Российские медиа сообщают. Что в Москве задержали адвоката Алексея Навального, сопровождавшего его маму – Василия Дубкова.
Источник: SOTA, "Новая газета Европа", Верстка
Детали: Источники российских СМИ сообщают, что по предварительным данным, причина задержания – "нарушение общественного порядка".
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После смерти Навального Дубков сопровождал его маму Людмилу.
Обновлено: Дубков сообщил изданию "Верстка", что его отпустили после задержания
Он не комментирует причину и обстоятельства задержания, но отмечает, что это помешало адвокатской деятельности.
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Что предшествовало:
- 25 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер естественной смертью – из-за тромба.
- 26 февраля глава международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что существовала договоренность об обмене оппозиционного российского политика Алексея Навального, но он умер в колонии, когда переговоры находились на финальной стадии.
Предыстория:
- 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
- Представители колонии, где находился Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти.
- 19 февраля мать оппозиционера Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, но ни ее, ни адвокатов не пустили. 23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны.
- 24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Навального его матери.