Стала відома нова дата бою Усика і Ф'юрі

Бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який мав відбутися 17 лютого, перенесено на 18 травня 2024 року.

Джерело: Суспільне спорт із посиланням на промоутерську компанію британця Queensberry Promotions

Деталі: Місце проведення поєдинку не змінилось – він пройде у саудівському Ер-Ріяді. Усик і Ф'юрі боротимуться за звання абсолютного чемпіона – першого у надважкій вазі з 1999 року.

Реклама:

Організацією бою у місті Ер-Ріяд займається Туркі Аль аш-Шейх, голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії.

Під час прямого ефіру з Ф'юрі та Усиком Аль аш-Шейх повідомив, що в умовах проведення бою з'явилась нова деталь. За словами функціонера, якщо один з боксерів не зможе вийти на поєдинок 18 травня, то заплатить 10 мільйонів доларів компенсації іншому.

Пряма мова Аль аш-Шейха: "Остання спроба, коли ми можемо провести цей бій, і я визначив дату — 18 травня. Я маю гарантії від обох боксерів — 10 мільйонів [доларів], якщо хтось відмовиться від бою [отримає його суперник]. 10 мільйонів не від нас, ми гарантуємо це — 10 мільйонів з їхніх особистих коштів".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Бій Усик – Ф'юрі за чотири основних титули у надважкій вазі намагаються організувати з 2022 року. На початку минулого року сторони не зуміли погодити умови зустрічі, але врешті дійшли згоди та підписали окремі контракти у вересні.

Чемпіонський поєдинок відтак планували на грудень. Згодом він був відкладений після складної перемоги Ф'юрі над Франсісом Нганну наприкінці жовтня і мав відбутись 17 лютого. Однак британець отримав розсічення над оком під час спарингу і оголосив, що не зможе боксувати.

Представники Усика, за даними ЗМІ, намагалися знайти Олександру нового суперника на 17 лютого. Зокрема, про готовність боксувати з українцем заявив обов'язковий претендент за лінією IBF, непереможений Філіп Хргович. Утім, у підсумку організатори перенесли увесь вечір боксу 17 лютого на три місяці.

Останнім боєм Усика залишається перемога у серпні 2023 року над обов'язковим претендентом Даніелем Дюбуа. Українець нокаутував суперника в дев'ятому раунді — це його п'ята перемога у надважкій вазі та 21-ша поспіль у професійній кар'єрі.

Що передувало: Напередодні стало відомо, що бій Усика і Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого.

Менеджер Усика назвав Ф'юрі боягузом після того, як той переніс довгоочікуваний бій.