Верховну Раду закликали відкритися для медіа попри війну

Журналісти й представники низки громадських організацій у день відкриття 11-ї сесії Верховної Ради закликали парламент стати більш відкритим для медіа й суспільства, а заходи безпеки посилити, включно з підготовкою укриття.

Джерело: Інститут масової інформації, "Радіо Свобода"

Деталі: У спільній заяві низки громадських та медійних організацій міститься заклик до Верховної Ради "повернутися до забезпечення принципів відкритості своєї діяльності".

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Її автори вимагають, зокрема:

забезпечити можливість присутності журналістів під час засідань Верховної Ради та спілкування з народними депутатами в кулуарах парламенту;

завчасно оприлюднювати порядки денні засідань Верховної Ради;

сприяти й підтримувати залучення організацій громадянського суспільства до засідань комітетів Верховної Ради.

На думку авторів заяви, допуск журналістів до будівлі Верховної Ради України, завчасна публікація списку законопроєктів, які плануються до розгляду, забезпечать українців суспільно важливою інформацією.

"Так само важливо, щоб представники громадянського суспільства мали змогу долучатися до засідань парламентських комітетів, висловлювати позиції щодо зареєстрованих законопроєктів та ініціатив, які мають бути розроблені", – йдеться в заяві.

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За умов забезпечення заходів безпеки така відкритість парламенту, вважають заявники, підвищить довіру суспільства до його діяльності й сприятиме активній співпраці організацій громадянського суспільства та народних депутатів.

Автори заяви пояснюють, що якщо у 2022 році введення обмежень можна було пояснити інтересами національної безпеки через широкомасштабне вторгнення РФ, то робота парламенту в закритому режимі у 2024 році викликає чимало питань.

Дослівно заява: "Відсутність доступу журналістів до Верховної Ради шкодить демократії. Який сенс говорити про небезпеку від присутності медіа в залі парламенту, коли про хід і результати розгляду законопроєктів суспільство дізнається з прямих трансляцій народних депутатів у соціальних мережах?

До того ж парламент – надто велика за кількістю залучених людей структура, щоб його засідання проходили непомітно. Відтак замість продовження існуючої ситуації недопуску журналістів до будівлі парламенту варто обговорювати заходи безпеки, наприклад, підготовку укриттів".

Деталі: Заявники зазначають, що повернення громадськості можливості комунікувати з народними депутатами "в зрозумілий і прозорий спосіб" буде ознакою збереження демократії.

Вони переконані, що "медіа мають отримати можливість інформувати суспільство про те, які питання розглядає єдиний законодавчий орган країни, які аргументи лунають під час обговорення".

"Відкритість парламенту передбачає доступність інформації про його процедури для громадськості, а також створення умов для повноцінної комунікації народних депутатів України з українським суспільством", – йдеться в заяві.

Серед підписантів є журналісти Bihus.info, Hromadske.ua, Радіо NV, Вікна-новини, Тексти, Українське радіо, ICTV, Українське радіо, The Ukraїner, The Kyiv Independent, Суспільне, Slidstvo.info, а також Національна спілка журналістів України, Комісія з журналістської етики, Центр прав людини ZMINA, ІМІ, Медіарух, "КримСОС", "Донбас СОС", "Схід-SOS", Медійна ініціатива за права людини, ОПОРА, "Автомайдан", DEJURE тощо.