Фон дер Ляєн: ЄС залучив Україну до розробки стратегії для європейського ОПК

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті заявила, що Євросоюз залучив Україну до роботи над майбутньою промисловою стратегією для оборонно-промислового комплексу країн ЄС.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми маємо не лише прискорити постачання боєприпасів. Дивлячись у майбутнє, ми маємо розглядати оборонні спроможності України як частину наших власних. Ми маємо думати про український ОПК як частину нашого власного. Тож ми залучили Україну до підготовки нашої стратегії для оборонно-промислового комплексу.

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Це перший крок, що має призвести до інтеграції України у деякі наші оборонні програми – зі згодою Європарламенту і Ради ЄС тоді, коли це буде необхідно. Це допоможе не тільки закривати оборонні потреби України, але й сприятиме узгодженості й спільному плануванню наших військових і ОПК".

Деталі: Фон дер Ляєн нагадала, що країни ЄС сукупно передали Україні військову допомогу на вже понад 28 млрд євро, допомогли підготувати понад 40 тисяч військових, європейський оборонно-промисловий комплекс наростив потужності на 40% і до березня кількість переданих Україні артилерійських снарядів перевищить півмільйона.

Водночас вона наголосила, що цього недостатньо.

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Вона наголосила, що на цьому етапі війни європейські політики мають "втримати імпульс" для того, щоб допомогти Україні оборонятися і захистити майбутнє решти країн Європи, одночасно думаючи також про майбутню відбудову, безпекові гарантії для України та посилення міжнародної безпекової архітектури.

"Я абсолютно переконана… що Україна вистоїть. А Європа буде поруч з нею на кожному етапі цього шляху", – заявила президентка Єврокомісії.

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