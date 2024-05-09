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З'явилися знімки наслідків удару по нафтобазі в Луганську

Анастасія ПроцЧетвер, 9 травня 2024, 12:59
З'явилися знімки наслідків удару по нафтобазі в Луганську
фото: Радіо Свобода

Російська служба Радіо Свобода опублікувала супутниковий знімок з наслідками удару по нафтобазі в Луганську 7 травня.

Джерело: Радіо Свобода

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Деталі: Повідомляється, що на фото за 8 травня видно сліди пожежі й щонайменше три знищені вогнем ємності для зберігання палива. Видання зазначає, що окупаційна влада 7 травня заявила, що по НПЗ нібито вдарили ракетами ATACMS. Також повідомляли про 5 поранених. 

Передісторія:

7 травня пізно ввечері у Луганську пролунали вибухи. Після цього загорілася нафтобаза, розташована у самому місті.

Теми: Луганськ
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