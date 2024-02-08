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За добу росіяни вбили одного цивільного, ще 15 поранили

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 лютого 2024, 09:52
За добу росіяни вбили одного цивільного, ще 15 поранили

Внаслідок російської агресії за добу щонайменше одна людина загинула та 15 дістали поранення.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Донецької – Вадим Філашкін, Харківської – Олег Синєгубов, Дніпропетровської – Сергій Лисак, Одеської – Олег Кіпер, Миколаївської – Віталій Кім, Сумської – Олексій Дрозденко

Деталі: На Херсонсощині за минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 233 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. 

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По місту Херсон ворог спрямував 33 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

На Донеччині щонайменше 1 людина загинула і 7 поранено внаслідок нічних обстрілів Селидового. Також в Авдіївці поранено людину.

ВІДЕО ДНЯ

Лиманська громада Краматорського району зазнала 18 обстрілів, під вогнем околиці Костянтинівської громади. У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці. У Званівці пошкоджені 3 будинки.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Харківщині вртилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.

Окупанти завдавали авіаударів по Табаївці.

О 22:00 внаслідок обстрілу м. Куп‘янська пошкоджено приватний будинок та газову трубу. Легкі тілесні ушкодження отримав 67-річний чоловік. 

О 22:02 відбувся ворожий обстріл с. Глушківка Куп‘янського району. Пошкоджена приватна ферма. Вибухову травму отримав 42-річний чоловік.

О 19:00 окупанти завдали ударів по с. Курилівка, під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. 

О 15:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ, тип озброєння – РСЗВ. Інформації про руйнування та потерпілих не надходило.

О 08:25 за межами с. Григорівка Куп’янського району знищено складську будівлю приватного підприємства, 1 житловий будинок знищено і 1 пошкоджено. Постраждалих немає. 

На Дніпропетровщині двоє поранених внаслідок обстрілу автівки.

Вночі під ударом агресора опинилася Мирівська громада Нікопольського району. По одному з тамтешніх сіл окупанти кілька разів вистрілили з важкої артилерії. Люди не постраждали.

У Криворізькому районі працювала ППО. На решті територій було "більш-менш спокійно".

На Одещині внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. Без постраждалих. 

Під ворожим ударом опинилася Миколаївщина – теж без постраждалих.

На Сумщині протягом дня 7 лютого ворог здійснив 17 обстрілів прикордоння. Вночі росіяни здійснили 5 обстрілів. Зафіксовано 18 вибухів. Зафіксовано 154 вибухи. Без постраждалих.

Оновлено: Додано інформацію про обстріл Донеччини, змінена кількість поранених.

Теми: жертвиДонецька областьХерсонська областьДніпропетровська область
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