Польські фермери з понеділка заблокують ще один КПП на кордоні України
Четвер, 8 лютого 2024, 13:57
У понеділок, 12 лютого, польські фермери частково заблокують пункт пропуску "Зосин – Устилуг" з польського боку кордону.
Джерело: Державна митна служба України, "Європейська правда"
Дослівно: "За попередньою інформацією польської сторони, страйк місцевих фермерів пошириться також на пункт пропуску "Зосин – Устилуг" з польського боку кордону".
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Деталі: Тож у понеділок очікується часткове блокування руху на КПП. Для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск має лишитися вільним.
Вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожен бік.
Що передувало
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше повідомлялося про блокування з 9 лютого КПП "Дорогуськ – Ягодин" на кордоні з Польщею.
- Формально причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.
- У Міністерстві сільського господарства Польщі провели перемовини з представниками фермерських асоціацій, які готують великий протест.
- Міністр сільського господарства Чеслав Секерський сказав, що ЄС потрібно якось реагувати на те, що продукція європейських фермерів стає неконкурентоздатною, та що від імпорту сільгосппродукції з України найбільше постраждали саме польські фермери.
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