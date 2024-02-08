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Польські фермери з понеділка заблокують ще один КПП на кордоні України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 13:57
Польські фермери з понеділка заблокують ще один КПП на кордоні України
ФОТО: GETTY IMAGES

У понеділок, 12 лютого, польські фермери частково заблокують пункт пропуску "Зосин – Устилуг" з польського боку кордону.

Джерело: Державна митна служба України, "Європейська правда"

Дослівно: "За попередньою інформацією польської сторони, страйк місцевих фермерів пошириться також на пункт пропуску "Зосин – Устилуг" з польського боку кордону".

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Деталі: Тож у понеділок очікується часткове блокування руху на КПП. Для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск має лишитися вільним.

Вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожен бік.

Що передувало

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося про блокування з 9 лютого КПП "Дорогуськ – Ягодин" на кордоні з Польщею.
  • Формально причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.
  • У Міністерстві сільського господарства Польщі провели перемовини з представниками фермерських асоціацій, які готують великий протест.
  • Міністр сільського господарства Чеслав Секерський сказав, що ЄС потрібно якось реагувати на те, що продукція європейських фермерів стає неконкурентоздатною, та що від імпорту сільгосппродукції з України найбільше постраждали саме польські фермери.

Читайте також: Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.

Теми: Польщакордон
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