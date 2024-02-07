Польський міністр про масовану атаку РФ: політика Москви не міняється, потрібні висновки

Міністр координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк після чергової масованої атаки Росії проти України заявив, що немає жодної тенденції зміни в політиці Москви і способі ведення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP

Пряма мова: "Захід має зробити з цього висновки: підтримуємо Україну, голосуємо в США за пакети підтримки, бо не видно кінця цій війні, і Україна потребує цієї підтримки в інтересах вільного світу, а Росія про це жорстоко нагадує".

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Деталі: Семоняк додав, що масована ракетна атака на Україну показує, що нема тенденції зміни в політиці Росії та в її способі ведення війни.

"Якщо хтось думав, що буде якесь пом’якшення курсу, то нічого з того не вийшло. Триває війна, і тут нічого не міняється", – додав він.

Також Семоняк звернув увагу, що оперативне командування Збройних сил Польщі вжило необхідних кроків під час ракетної атаки.

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"Треба вживати слова "рутинно", бо це чергова така ситуація, коли польська протиповітряна оборона, польські чергові винищувачі, інші системи союзників активовані для того, щоб захищати повітряний простір Польщі", – сказав він.

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