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Теракт у Підмосков'ї: жертв уже 133, в РФ заговорили про смертну кару

Катерина ТищенкоСубота, 23 березня 2024, 16:18
Теракт у Підмосков'ї: жертв уже 133, в РФ заговорили про смертну кару
"Крокус Сіті Хол" після теракту, фото МНС РФ

Кількість загиблих унаслідок теракту в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол" збільшилася до 133 осіб, водночас ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін звинувачує в теракті Україну, а в РФ заговорили про введення смертної кари.

Джерело: Слідчий комітет РФ, РИА Новости, ТАСС, "Медуза"

Дослівно Слідком РФ: "Під час розбору завалів у концертному залі "Крокус Сіті Хол" кількість загиблих унаслідок теракту збільшилася до 133 осіб. Пошукові роботи тривають".

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Деталі: Пізніше в МОЗ Підмосков'я повідомили, що кількість постраждалих сягнула 140. Раніше повідомлялося про 93 загиблих і 107 госпіталізованих унаслідок теракту. 

Як зазначає "Медуза", напад на "Крокус Сіті Холі" став найбільшим терактом у Росії за кількістю загиблих після Беслана. Унаслідок захоплення бесланської школи №1 у вересні 2004 року загинули 334 людини.

Водночас ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін, коментуючи події в "Крокусі", заявив, що йому нібито "очевидно, хто є замовником і фінансистом". "Ми знаємо цинізм українського режиму і тих, хто керує ним", - сказав він.

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Водночас офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі телеканалу "Россия-24" заявила, що РФ зробить усе, щоб західне співтовариство прокинулося від якогось "дурману вседозволеності" для Києва.

Водночас у РФ після теракту в Підмосков'ї починають лунати думки про запровадження смертної кари для так званих "терористів".

Депутат Держдуми від окупованого Криму Михайло Шеремет заявив РИА Новости, що має намір ініціювати питання введення смертної кари для "терористів".

Голова фракції "Единая Россия" в Держдумі РФ Володимир Васильєв, коментуючи ініціативу про смертну кару, заявив, що "буде ухвалено рішення, яке відповідатиме очікуванням суспільства".

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Теми: Росіятеракт
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