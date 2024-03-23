Теракт в Подмосковье: жертв уже 133, в РФ заговорили о смертной казни
Количество погибших вследствие теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" увеличилось до 133 человек, при этом главарь донецких боевиков Денис Пушилин обвиняет в теракте Украину, а в РФ заговорили о введении смертной казни.
Источник: Следственный комитет РФ, РИА Новости, ТАСС, "Медуза"
Дословно Следком РФ: "В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются".
Детали: Позже в Минздраве Подмосковья сообщили, что число пострадавших достигло 140. Ранее сообщалось о 93 погибших и 107 госпитализированных вследствие теракта.
Как отмечает "Медуза", нападение на "Крокус Сити Холле" стал крупнейшим терактом в России по числу погибших после Беслана. В результате захвата бесланской школы № 1 в сентябре 2004 года погибли 334 человека.
Вместе с тем, главарь донецких боевиков Денис Пушилин, комментируя события в "Крокусе", заявил, что ему якобы "очевидно, кто является заказчиком и финансистом". "Мы знаем цинизм украинского режима и тех, кто управляет им", - сказал он.
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" заявила, что РФ сделает все, чтобы западное сообщество очнулось от какого-то "дурмана вседозволенности" для Киева.
В то же время, в РФ после теракта в Подмосковье начинают раздаваться мысли о введении смертной казни для так называемых "террористов".
Депутат Госдумы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что намерен инициировать вопрос введения смертной казни для "террористов".
Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимир Васильев, комментируя инициативу о смертной казни заявил, что "будет принято решение, которое будет отвечать ожиданиям общества".
Предыстория:
- В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник".
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта.
- Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к вооруженному нападению на концертный зал в Подмосковье, во время которого погибли десятки людей.
- Глава России Владимир Путин сообщил, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. В ГУР заявили, что эта версия "не выдерживает никакой критики".
- По данным СМИ, США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.