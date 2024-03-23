Теракт в Подмосковье: жертв уже 133, в РФ заговорили о смертной казни

Количество погибших вследствие теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" увеличилось до 133 человек, при этом главарь донецких боевиков Денис Пушилин обвиняет в теракте Украину, а в РФ заговорили о введении смертной казни.

Источник: Следственный комитет РФ, РИА Новости, ТАСС, "Медуза"

Дословно Следком РФ: "В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются".

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Детали: Позже в Минздраве Подмосковья сообщили, что число пострадавших достигло 140. Ранее сообщалось о 93 погибших и 107 госпитализированных вследствие теракта.

Как отмечает "Медуза", нападение на "Крокус Сити Холле" стал крупнейшим терактом в России по числу погибших после Беслана. В результате захвата бесланской школы № 1 в сентябре 2004 года погибли 334 человека.

Вместе с тем, главарь донецких боевиков Денис Пушилин, комментируя события в "Крокусе", заявил, что ему якобы "очевидно, кто является заказчиком и финансистом". "Мы знаем цинизм украинского режима и тех, кто управляет им", - сказал он.

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При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" заявила, что РФ сделает все, чтобы западное сообщество очнулось от какого-то "дурмана вседозволенности" для Киева.

В то же время, в РФ после теракта в Подмосковье начинают раздаваться мысли о введении смертной казни для так называемых "террористов".

Депутат Госдумы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что намерен инициировать вопрос введения смертной казни для "террористов".

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимир Васильев, комментируя инициативу о смертной казни заявил, что "будет принято решение, которое будет отвечать ожиданиям общества".

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