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Після теракту росіяни в ТОТ почали перевіряти завезених громадян Таджикистану – спротив

Альона Мазуренко Вівторок, 26 березня 2024, 15:42
Після теракту росіяни в ТОТ почали перевіряти завезених громадян Таджикистану – спротив

Через теракт у Москві росіяни почали перевірку на тимчасово окупованих територіях громадян Таджикистану.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "З початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на ТОТ робітників з Центральної Азії й таким чином змінює демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві ФСБ почало перевірку громадян Таджикистану.

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Всього на ТОТ проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану та Таджикистану. У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять"профілактичні бесіди".

Передісторія:

  • 22 березня ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За попередніми даними, загинуло 137, із них троє дітей, постраждало 180 людей.
  • В Головному управлінні розвідки Міноборони України стверджують, що у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до теракту. Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.
  • За даними ЗМІ, США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту.
  • Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувала фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.

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Теми: Росіятеракт
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