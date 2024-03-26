Після теракту росіяни в ТОТ почали перевіряти завезених громадян Таджикистану – спротив

Через теракт у Москві росіяни почали перевірку на тимчасово окупованих територіях громадян Таджикистану.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "З початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на ТОТ робітників з Центральної Азії й таким чином змінює демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві ФСБ почало перевірку громадян Таджикистану.

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Всього на ТОТ проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану та Таджикистану. У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять"профілактичні бесіди".

Передісторія: