После теракта россияне в ВОТ начали проверять завезенных граждан Таджикистана – сопротивление
Вторник, 26 марта 2024, 15:42
Из-за теракта в Москве россияне начали проверку на временно оккупированных территориях граждан Таджикистана.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "С начала полномасштабного вторжения враг завозит на ВОТ рабочих из Центральной Азии и таким образом меняет демографический состав населения. Однако после массовой казни россиян в Москве ФСБ начало проверку граждан Таджикистана.
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Всего на ВОТ проживает около 100 тыс. выходцев из Узбекистана и Таджикистана. В Москве боятся, что этнические таджики начнут бунты из-за показательного задержания их согражданина. Поэтому сейчас в Мариуполь отправляют дополнительные группы ФСБ, которые проводят "профилактические беседы".
Предыстория:
- 22 марта вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По предварительным данным, погибли 137, из них трое детей, пострадали 180 человек.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждают, что в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к теракту. Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к нападению.
- По данным СМИ, США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.
- Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье своей "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовала фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.
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