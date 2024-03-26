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После теракта россияне в ВОТ начали проверять завезенных граждан Таджикистана – сопротивление

Алена МазуренкоВторник, 26 марта 2024, 15:42
После теракта россияне в ВОТ начали проверять завезенных граждан Таджикистана – сопротивление

Из-за теракта в Москве россияне начали проверку на временно оккупированных территориях граждан Таджикистана.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "С начала полномасштабного вторжения враг завозит на ВОТ рабочих из Центральной Азии и таким образом меняет демографический состав населения. Однако после массовой казни россиян в Москве ФСБ начало проверку граждан Таджикистана.

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Всего на ВОТ проживает около 100 тыс. выходцев из Узбекистана и Таджикистана. В Москве боятся, что этнические таджики начнут бунты из-за показательного задержания их согражданина. Поэтому сейчас в Мариуполь отправляют дополнительные группы ФСБ, которые проводят "профилактические беседы".

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Темы: Росcиятеракт
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