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Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації

Ольга Глущенко Субота, 30 березня 2024, 23:42
Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У ніч проти 31 березня Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході.

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Оновлено: Згодом ПС повідомили, що активність ворожої тактичної авіації спостерігається і на півдні.

О 2:02 були оголошені відбої тривог в областях, де спостерігалася активність ворожої тактичної авіації.

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О 2:36 Повітряні сили знову повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході.

О 4:52 ПС повідомили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північному сході.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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