Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації
Субота, 30 березня 2024, 23:42
У ніч проти 31 березня Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході.
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Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!"
Оновлено: Згодом ПС повідомили, що активність ворожої тактичної авіації спостерігається і на півдні.
О 2:02 були оголошені відбої тривог в областях, де спостерігалася активність ворожої тактичної авіації.
ВІДЕО ДНЯ
О 2:36 Повітряні сили знову повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході.
О 4:52 ПС повідомили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північному сході.