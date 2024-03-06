Гейлі у середу оголосить про вихід з президентських перегонів – WSJ

Ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі планує у середу, 6 березня, оголосити про вихід із боротьби за право стати кандидатом на пост президента США від Республіканської партії.

Джерело: The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Гейлі ухвалила це рішення на наступний день після "супервівторка", коли вона виграла лише у Вермонті з 15 штатів, де проходили праймериз від Республіканської партії.

Реклама:

Очікується, що вона підкреслить, що продовжить відстоювати свою консервативну внутрішню і зовнішню політику і застереже від деяких небезпек, таких як ізоляціонізм і відсутність фінансової дисципліни, які, на її думку, виходять з Вашингтона.

На початку кампанії Гейлі пообіцяла підтримати кандидата від Республіканської партії, але згодом відмовилася підтвердити це зобов'язання, коли її запитали про її суперника Дональда Трампа.

"Що я вам скажу, так це те, що у мене є серйозні побоювання щодо Дональда Трампа. У мене є ще серйозніші побоювання щодо Джо Байдена", – сказала вона в одному з інтерв’ю у лютому.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: