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Гейлі у середу оголосить про вихід з президентських перегонів – WSJ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 13:54
Гейлі у середу оголосить про вихід з президентських перегонів – WSJ
Ніккі Гейлі, фото: Getty Images

Ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі планує у середу, 6 березня, оголосити про вихід із боротьби за право стати кандидатом на пост президента США від Республіканської партії.

Джерело: The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Гейлі ухвалила це рішення на наступний день після "супервівторка", коли вона виграла лише у Вермонті з 15 штатів, де проходили праймериз від Республіканської партії.

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Очікується, що вона підкреслить, що продовжить відстоювати свою консервативну внутрішню і зовнішню політику і застереже від деяких небезпек, таких як ізоляціонізм і відсутність фінансової дисципліни, які, на її думку, виходять з Вашингтона.

На початку кампанії Гейлі пообіцяла підтримати кандидата від Республіканської партії, але згодом відмовилася підтвердити це зобов'язання, коли її запитали про її суперника Дональда Трампа.

"Що я вам скажу, так це те, що у мене є серйозні побоювання щодо Дональда Трампа. У мене є ще серйозніші побоювання щодо Джо Байдена", – сказала вона в одному з інтерв’ю у лютому.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше Ніккі Гейлі виграла лише одне попереднє голосування – у Вашингтоні, округ Колумбія.
  • Перед цим Гейлі пообіцяла залишитися у перегонах на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.
  • Також вона заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа, якщо той виграє номінацію від Республіканської партії.

Теми: СШАвиборипрезидент
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