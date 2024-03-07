Фон дер Ляєн офіційно висунули кандидатом на посаду президента Єврокомісії
Четвер, 7 березня 2024, 14:05
Правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) проголосувала в четвер за підтримку нинішньої президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн як своєї кандидатки на посаду президента Єврокомісії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Делегати ЄНП 400 голосами "за" і 89 "проти" затвердили кандидатуру фон дер Ляєн, яка претендуватиме на другий п’ятирічний термін на чолі Єврокомісії.
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Виступаючи на партійному конгресі у Бухаресті, фон дер Ляєн назвала війну в Україні, нестабільність на Близькому Сході і посилення Китаю ключовими викликами, що стоять перед країнами ЄС.
Передісторія:
- У лютому Європейська народна партія визначила фон дер Ляєн своєю єдиною кандидаткою на посаду президента Єврокомісії.
- Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.
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