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Фон дер Ляєн офіційно висунули кандидатом на посаду президента Єврокомісії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 14:05
Фон дер Ляєн офіційно висунули кандидатом на посаду президента Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн, фото: Getty Images

Правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) проголосувала в четвер за підтримку нинішньої президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн як своєї кандидатки на посаду президента Єврокомісії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Делегати ЄНП 400 голосами "за" і 89 "проти" затвердили кандидатуру фон дер Ляєн, яка претендуватиме на другий п’ятирічний термін на чолі Єврокомісії.

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Виступаючи на партійному конгресі у Бухаресті, фон дер Ляєн назвала війну в Україні, нестабільність на Близькому Сході і посилення Китаю ключовими викликами, що стоять перед країнами ЄС.

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Теми: ЄСЄврокомісіявибори
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