На Херсонщині трактор наїхав на міну: водій поранений
Четвер, 7 березня 2024, 16:09
У селі Миролюбівка Херсонської області трактор наїхав на російську міну, внаслідок чого 60-річний водій отримав поранення.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "На Херсонщині через вибухівку, залишену армією РФ, постраждав аграрій. У селі Миролюбівка на російську міну наїхав трактор. Внаслідок цього поранення отримав чоловік, 60 років".
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Деталі: Повідомляється, що наразі потерпілий знаходиться у медичному закладі. Лікарі проводять обстеження та надають йому допомогу.