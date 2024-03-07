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На Херсонщині трактор наїхав на міну: водій поранений

"Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 16:09
На Херсонщині трактор наїхав на міну: водій поранений
Ілюстративне фото: Getty Images

У селі Миролюбівка Херсонської області трактор наїхав на російську міну, внаслідок чого 60-річний водій отримав поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "На Херсонщині через вибухівку, залишену армією РФ, постраждав аграрій. У селі Миролюбівка на російську міну наїхав трактор. Внаслідок цього поранення отримав чоловік, 60 років".

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Деталі: Повідомляється, що наразі потерпілий знаходиться у медичному закладі. Лікарі проводять обстеження та надають йому допомогу. 



Теми: Херсонська областьвійна
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