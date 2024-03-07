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Міністерка фінансів США: Бездіяльність Конгресу щодо України – подарунок Путіну

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 18:27
Міністерка фінансів США: Бездіяльність Конгресу щодо України – подарунок Путіну
Джанет Єллен. Фото: Getty Images

Голова Мінфіну США Джанет Єллен розкритикувала Конгрес і заявила, що його бездіяльність стосовно виділення допомоги Україні є подарунком президенту РФ Володимиру Путіну, а також Ірану та іншим ворогам.

Джерело: Єллен на початку зустрічі з міністром економіки Німеччини Робертом Габеком у Вашингтоні 7 березня, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Єллен знову закликала спікера Палати представників США Майка Джонсона якнайшвидше поставити на голосування пакет військової та економічної допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

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"Поки Палата представників продовжує зволікати, Росія набирає обертів, а Україна змушена обмежувати боєприпаси та постачання. Палата представників має діяти й показати силу підтримки України з боку США на тлі путінської агресії", – наголосила голова Мінфіну США.

"Бездіяльність Конгресу – це ніщо інше, як подарунок Путіну, Ірану та іншим супротивникам, які виступають проти Америки та її союзників", – додала вона.

Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг із осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.

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У лютому Сенат усе ж схвалив пакет допомоги для Києва, але спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон відмовився одразу ставити його на голосування.

Він заявляв, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Читайте також інтерв’ю конгресмена США Джима Кости про майбутнє ленд-лізу, гроші для ЗСУ та брак віри в перемогу.

Теми: СШАУкраїнаПутінвійна
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