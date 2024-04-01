Розвідка Британії: РФ доводиться значно переплачувати за санкційні компоненти для свого ВПК

Розвідка Великої Британії розповіла, як санкції порушують постачання ключових компонентів для російської оборонної промисловості, зокрема, треті країни стягують понад 60% за експорт певних товарів для військово-промислового комплексу РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони

Дослівно: "Хоча РФ збільшила виробництво боєприпасів... вплив санкцій, найімовірніше, найбільше позначився на все більш досконалих та складних російських системах, виробництво та розробка яких майже напевно має підвищену залежність від іноземних компонентів і технологій".

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Деталі: У відомстві зазначили, що ізоляція РФ обмежує кількість країн, з якими вона може вести пряму торгівлю, що збільшує час та вартість для товарів, які раніше вона могла купувати вільно.

Дослідження Інституту економіки країн з перехідною економікою Банку Фінляндії свідчить, що треті країни стягують цінові надбавки в розмірі понад 60% за експорт певних санкційних товарів, що постачаються до Росії, йдеться в огляді.

У розвідці зазначають, що санкції, ймовірно, продовжують порушувати як попит, так і пропозицію російського озброєння, а також суттєво ускладнюють механізми платежів до Росії.

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"Це майже напевно сприяло значному скороченню російського експорту озброєнь та збільшенню затримок у поставках, зокрема деяким з найважливіших клієнтів, що залишилися", – йдеться в огляді.

Міноборони Британії посилається на дані Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, частка РФ у світовому ринку озброєнь скоротилася до 11% у період з 2019 по 2023 рік порівняно з 21% у період з 2013 по 2018 роки.

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