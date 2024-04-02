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Північна Корея запустила ракету середньої дальності у бік Японського моря

Олена ІвашківВівторок, 2 квітня 2024, 05:48
Північна Корея запустила ракету середньої дальності у бік Японського моря

У вівторок вранці Північна Корея провела третє з початку року випробування балістичних ракет, запустивши ракету середньої дальності, здатну нести тактичну ядерну боєголовку, у бік Японського моря.

Джерело: Yonhap

Деталі: Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що зафіксував пуск ракети середнього класу зі стартової позиції поблизу Пхеньяна о 6:53 ранку.

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За даними JCS, північнокорейські військові запустили ракету із 600-міліметрової системи залпового вогню.

Вона пролетіла близько 300 кілометрів і впала в море, не спричинивши ніякої шкоди. Проте така дальність свідчить, що подібна зброя може вразити більшу частину території Південної Кореї, а Пхеньян стверджує, що на цю ракету може бути встановлено тактичну ядерну боєголовку.

У Сеулі запевнили, що збройні сили Південної Кореї підтримують стан повної бойової готовності та обмінюються інформацією про запуски КНДР балістичних ракет із партнерами зі Сполучених Штатів і Японії, посиливши спостереження та готуючись до нових пусків.

ВІДЕО ДНЯ

У Токіо підтвердили, що північнокорейська балістична ракета впала у море за межами виключної економічної зони Японії.

Цей запуск став третім випробуванням балістичної ракети у Північній Кореї цього року. 

Теми: ЯпоніяПівнічна Корея
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