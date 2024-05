Зеленський в річницю аварії на ЧАЕС закликав світ тиснути на Росію, щоб звільнити ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС, яка сталася у 1986 році, закликав світ чинити тиск на Росію, щоб забезпечити звільнення ЗАЕС від окупантів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози.

Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов’язок усього світу – тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів".

Деталі: Він підкреслив, що лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС.

Зеленський також нагадав, що російські загарбники захопили Чорнобильську АЕС на початку свого вторгнення в Україну у лютому 2022 року і 35 днів тримали її окупації.

"Російські солдати розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували її (АЕС − ред.) для розгортання подальших воєнних дій", − нагадав президент.

Radiation sees no borders or national flags. The Chornobyl disaster demonstrated how rapidly deadly threats can emerge. Tens of thousands of people mitigated the Chornobyl disaster at the cost of their own health and lives, eliminating its terrible consequences in 1986 and the… pic.twitter.com/ezclAdytag