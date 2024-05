Зеленский в годовщину аварии на ЧАЭС призвал мир давить на Россию, чтобы освободить ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году, призвал мир оказать давление на Россию, чтобы обеспечить освобождение ЗАЭС от оккупантов.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Радиация не признает границ и не различает государственных флагов. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы.

Уже 785 дней крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов. И это обязанность всего мира − давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины, и чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов".

Детали: Он подчеркнул, что только это будет гарантировать, что мир не испытает новых радиационных катастроф, чем грозит каждый день пребывания российских оккупантов на ЗАЭС.

Зеленский также напомнил, что российские захватчики захватили Чернобыльскую АЭС в начале своего вторжения в Украину в феврале 2022 года и 35 дней держали ее оккупации.

"Российские солдаты разграбили лаборатории, взяли в плен охрану и издевались над персоналом, использовали ее (АЭС − ред.) для развертывания дальнейших военных действий", − напомнил президент.

Radiation sees no borders or national flags. The Chornobyl disaster demonstrated how rapidly deadly threats can emerge.