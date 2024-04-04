Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон переконаний, що Росія атакуватиме Олімпійські ігри в Парижі

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 4 квітня 2024, 14:57
Макрон переконаний, що Росія атакуватиме Олімпійські ігри в Парижі
президент Франції Емманюель Макрон, фото: Getty Images

4 квітня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не сумнівається в тому, що Росія буде намагатиметься атакувати Олімпійські ігри в Парижі цього літа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Макрона запитали про те, чи вважає він, що Росія намагатиметься атакувати Олімпіаду.

Реклама:

"Я не маю жодних сумнівів, в тому числі з точки зору інформації", – сказав він.

Коментарі Макрона, зроблені на заході в Парижі з нагоди відкриття нового олімпійського водного центру, є найбільш відвертим на сьогодні визнанням іноземних загроз безпеці або безперешкодному проведенню ігор.

Ігри відбуватимуться на складному глобальному тлі: війна Росії в Україні та конфлікт Ізраїлю з ХАМАС у Газі ускладнюють зусилля із забезпечення безпеки Олімпіади.

ВІДЕО ДНЯ

В останні місяці Макрон зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, пообіцявши, що Москва повинна бути переможена, і не виключив, що європейські війська можуть одного дня відправитися в Україну, хоча він чітко дав зрозуміти, що Франція не має наміру розпалювати воєнні дії проти Росії.

Його уряд також зайняв більш жорстку позицію щодо ймовірних російських дезінформаційних зусиль по всій Європі.

Як повідомлялося, прокремлівський апарат дезінформації останнім часом націлився на Францію, поширюючи брехню і жінконенависницькі наративи після заяв французького президента Емманюеля Макрона про можливість появи західних військ в Україні.

Читайте також: Макрон без червоних ліній: що стоїть за ідеєю президента Франції про війська НАТО в Україні



Теми: ФранціяРосіяОлімпіада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Усі новини...
Франція
Кремль розгорнув пропагандистську кампанію проти Франції після заяв Макрона щодо України
Reuters: Франція відкинула заяву РФ про готовність Парижа до діалогу щодо України
Міністр оборони Франції поговорив із Шойгу: вперше за 1,5 року
Останні новини
09:22
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку – ЗМІ
09:20
Російські хакери отримали доступ до листування агентств США з Microsoft
08:58
Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції
08:57
РФ для поповнення втрат відправляє на війну військових тихоокеанського флоту – ГУР
08:49
Ми ще не привласнили собі державу. Але у нас є наша влада, а не російський губернатор – Наталія Кривда
08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
08:20
Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС
08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
07:55
Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів
07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
Усі новини...
Реклама: