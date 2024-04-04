Макрон переконаний, що Росія атакуватиме Олімпійські ігри в Парижі

4 квітня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не сумнівається в тому, що Росія буде намагатиметься атакувати Олімпійські ігри в Парижі цього літа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Макрона запитали про те, чи вважає він, що Росія намагатиметься атакувати Олімпіаду.

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"Я не маю жодних сумнівів, в тому числі з точки зору інформації", – сказав він.

Коментарі Макрона, зроблені на заході в Парижі з нагоди відкриття нового олімпійського водного центру, є найбільш відвертим на сьогодні визнанням іноземних загроз безпеці або безперешкодному проведенню ігор.

Ігри відбуватимуться на складному глобальному тлі: війна Росії в Україні та конфлікт Ізраїлю з ХАМАС у Газі ускладнюють зусилля із забезпечення безпеки Олімпіади.

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В останні місяці Макрон зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, пообіцявши, що Москва повинна бути переможена, і не виключив, що європейські війська можуть одного дня відправитися в Україну, хоча він чітко дав зрозуміти, що Франція не має наміру розпалювати воєнні дії проти Росії.

Його уряд також зайняв більш жорстку позицію щодо ймовірних російських дезінформаційних зусиль по всій Європі.

Як повідомлялося, прокремлівський апарат дезінформації останнім часом націлився на Францію, поширюючи брехню і жінконенависницькі наративи після заяв французького президента Емманюеля Макрона про можливість появи західних військ в Україні.

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