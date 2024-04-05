Литва закупить близько 3 тисяч FPV-дронів для ЗСУ

Литва планує закупити близько 3 тисяч FPV-дронів місцевого виробництва для передачі українським військовим.

Джерело: прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем, "Європейська правда"

Деталі: Шимоніте нагадала, що на сьогодні Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги, половина з якої – військова.

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"Ми маємо і надалі допомагати українським військовим на фронті, тому Литва віддала 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів. Ми також домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно за 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV", – сказала прем'єрка Литви.

Вона висловила сподівання, що ці безпілотники прибудуть на фронт ще цього року.

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