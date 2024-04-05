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Литва закупить близько 3 тисяч FPV-дронів для ЗСУ

Іванна Костіна, Альона Мазуренко П'ятниця, 5 квітня 2024, 12:50
Литва закупить близько 3 тисяч FPV-дронів для ЗСУ
Денис Шмигаль і Інгріда Шимоніте, фото: ТГ Шмигаля

Литва планує закупити близько 3 тисяч FPV-дронів місцевого виробництва для передачі українським військовим.

Джерело: прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем, "Європейська правда"

Деталі: Шимоніте нагадала, що на сьогодні Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги, половина з якої – військова.

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"Ми маємо і надалі допомагати українським військовим на фронті, тому Литва віддала 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів. Ми також домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно за 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV", – сказала прем'єрка Литви.

Вона висловила сподівання, що ці безпілотники прибудуть на фронт ще цього року.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У п’ятницю прем’єр Денис Шмигаль перебуває з візитом у Литві.
  • Напередодні він відвідав Латвію. Під час візиту стало відомо, що Латвія готує новий пакет військової допомоги для України, а також передасть перші дрони в межах "коаліції дронів" та зробить свій фінансовий внесок у чеську ініціативу, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України.

Теми: ЛитваЗбройні силибезпілотники
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