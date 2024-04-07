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Британська розвідка звітує про зменшення російських втрат у березні

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 7 квітня 2024, 14:29
Британська розвідка звітує про зменшення російських втрат у березні
фото: тасс

Розвідка Британії зауважила, що середньодобові втрати російських військ на полі бою в Україні скоротилися протягом березня. 

Джерело: огляд Міноборони Британії щодо російсько-української війни, "Європейська правда"

Деталі: Як відзначено, середньодобова кількість втрат росіян, убитими та пораненими, протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу – до 913 осіб за добу.

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Зменшення втрат відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць, наголошують британські оглядачі.

Як вони пояснюють, зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити кількість повідомлень про загиблих під час березневих виборів у Росії.

З моменту вторгнення в лютому 2022 року російські війська щодня зазнавали в середньому 658 втрат. 

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Але щороку спостерігалося зростання середньодобової кількості втрат: від 400 у 2022 році, 693 у 2023 році до 913 протягом першого кварталу 2024 року. 

Збільшення втрат відображає постійну залежність Росії від маси для підтримки тиску на українських фронтах.

Тим часом естонська розвідка прогнозує зростання інтенсивності бойових дій в Україні у наступні тижні.

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що подальші бойові дії в Україні можуть розвиватись за двома сценаріями залежно від того, чи зможуть союзники в Альянсі згуртуватись для допомоги Києву.

Теми: втрати у війнівійнаРосія
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