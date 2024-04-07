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"Мільйон рублів у Києві й синьо-жовтий прапор": росТБ показало ледь живих затриманих за "Крокус"

Катерина ТищенкоНеділя, 7 квітня 2024, 23:46
Мільйон рублів у Києві й синьо-жовтий прапор: росТБ показало ледь живих затриманих за Крокус
допит затриманого за теракт у "Крокусі", скріншот відео

На "Первом канале" російського телебачення через 2,5 тижня після теракту в "Крокус Сіті Холлі" показали кадри допиту затриманих, де вони розповідають про нібито їхнього координатора на ім'я Сайфулло, який обіцяв видати їм у Києві по мільйону рублів.

Джерело: сюжет "Первого канала", опублікований пропагандистським агентством РИА Новости

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Деталі: Затримані на відео ледве говорять і нерухомо дивляться в одну точку, а один узагалі не розплющує очей.

Один із них каже, що вони рухалися "в бік Києва", а вказівки їм давав нібито "Сайфулло". Нібито ім'я цього "координатора" назвали всі четверо "терористів". Нібито він позначив місце атаки, перепустку в "Сіті Хол", забезпечив зброєю і дав маршрут відходу.

"Сайфулло повідомив, щоб ми їхали на Україну, до Києва, і там один мільйон рублів дадуть", - каже один із підозрюваних, якому під час затримання відрізали шматок вуха.

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Як ідеться в сюжеті, нібито після атаки терористи вирушили трасою М-3 Москва-Київ і були затримані поблизу селища Комуна за 141 км до кордону з Україною. Зі смартфонів затриманих російські силовики нібито дізналися, що ті до останнього отримували вказівки від куратора Сайфулло.

Один із затриманих каже, що, за словами Сайфулло, на кордоні на них нібито мали чекати люди, які допоможуть доїхати до Києва.

У пропагандистському сюжеті йдеться про те, що з українського боку для терористів готували одразу два коридори – начебто ЗСУ проводили з цією метою розмінування поблизу прикордонних Чуйківка та Сопич Сумської області.

Пропагандисти переконують росіян, що "озвучених слідчими фактів достатньо, щоб говорити про безпосередню участь української сторони в підготовці кривавої бійні в "Крокусі"".

Стверджується також, що найманці незадовго до теракту нібито отримали гроші з України.

Крім того, у кращих традиціях російської пропаганди в сюжеті йдеться про те, що в смартфонах затриманих знайшли український прапор і "символіку націоналістів".

"Яскравий штрих у цій картині – знімки з телефонів затриманих, що залишилися після листування з цим Сайфулло. Символіка націоналістів, жовто-синій прапор – це скоріше фотонабір українського бойовика, а не радикального ісламіста", – йдеться в пропагандистському сюжеті.

Передісторія:

  • Атака на концертний зал "Крокус Сіті Холл" у підмосковному Красногорську 22 березня стала найсмертоноснішою в РФ за останні 20 років. Група людей відкрила вогонь з автоматичної зброї по відвідувачах концерту, в результаті чого загинуло щонайменше 144 людини.
  • Відповідальність за стрілянину взяло на себе угрупування "Ісламська держава". Однак Росія вперто продовжує звинувачувати у нападі Україну, не надавши при цьому жодних доказів. Київ рішуче заперечує ці звинувачення.
  • Кремлівський лідер Володимир Путін визнав, що теракт у "Крокус сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на російський "Крокус Сіті Хол", тікаючи, мали намір потрапити до Білорусі, але через заходи безпеки "відвернулися" і пішли на українсько-російський кордон.   
  • 28 березня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вкотре спростував заяви Путіна про те, що теракт у Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною. Видання The Washington Post проінформувало, що за два тижні до теракту уряд США повідомив російських чиновників, що "Крокус Сіті Холл" є потенційною ціллю для терористів. 

Теми: Росіятелебаченняпропагандатеракт
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