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СБУ затримала "ексрегіонала", який наводив авіабомби РФ на Сумщину

Альона Мазуренко Понеділок, 8 квітня 2024, 11:42
СБУ затримала ексрегіонала, який наводив авіабомби РФ на Сумщину
фото: СБУ

Силовики затримали колишнього "функціонера" забороненої "Партії регіонів", який працював на ФСБ і збирав дані, щоб наводити авіабомби Росії на Сумщину.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Служба безпеки запобігла російському авіаудару по нових лініях оборони на прикордонні Сумської області. Для вогневого ураження українських укріпрайонів агресор планував застосувати удари керованими авіабомбами.

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У результаті спецоперації СБУ "на гарячому" затримано агента фсб, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на території регіону.

Під час розвідувальної вилазки він намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар".

Деталі: У ході затримання у зловмисника вилучено мобільний телефон, з якого він намагався відправити агресору фото та геолокацію потенційної "цілі".

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Затриманим виявився колишній місцевий "функціонер" забороненої Партії регіонів.

Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ.

"До уваги" російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим.

Для виконання ворожих завдань агент виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч.2 ст.111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Теми: СБУФСБдержзрадаколаборанти
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