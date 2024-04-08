СБУ задержала "экс-регионала", который наводил авиабомбы РФ на Сумщину

Силовики задержали бывшего "функционера" запрещенной "Партии регионов", который работал на ФСБ и собирал данные, чтобы наводить авиабомбы России на Сумщину.

Источник: СБУ

Дословно: "Служба безопасности предотвратила российский авиаудар по новым линиям обороны на границе Сумской области. Для огневого поражения украинских укрепрайонов агрессор планировал применить удары управляемыми авиабомбами.

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В результате спецоперации СБУ "на горячем" задержан агент фсб, который проводил доразведку вблизи оборонительной линии на территории региона.

Во время разведывательной вылазки он пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар".

Детали: В ходе задержания у злоумышленника изъят мобильный телефон, с которого он пытался отправить агрессору фото и геолокацию потенциальной "цели".

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Задержанным оказался бывший местный "функционер" запрещенной Партии регионов.

После деоккупации Сумщины он был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ.

"Во внимание" российской спецслужбы экс-регионал попал из-за собственных сообщений в одном из мессенджеров, в котором восхвалял кремлевский режим.

Для выполнения вражеских задач агент выходил на местность, где скрыто фотографировал военные объекты и фиксировал их координаты.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч.2 ст.111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.