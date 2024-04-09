Привласнили понад 7 млн грн на огляді пошкоджених Росією об'єктів: НАБУ та САП викрили схему

На Херсонщині НАБУ і САП викрили трьох людей, які завищували ціни на огляд пошкоджених внаслідок війни Росії проти України об'єктів. Зловмисники привласнили 7,7 млн грн.

Джерело: САП, НАБУ

Дослівно САП: "Повідомлено про підозру 2 організаторам схеми – очільнику одного з департаментів Херсонської ОВА, власнику приватної компанії, а також виконавцю злочину – директору цієї приватної компанії".

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Фото: НАБУ, САП

Деталі: За даними слідства, зловмисники при виконанні договору про обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури завищили вартість виконаних робіт в більше ніж 15 разів.

ФОТО: НАБУ, САП

Повідомляється, що договір уклали на суму понад 9,9 млн грн, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тис. грн. Таким чином учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету Міністрів України на суму понад 7,7 млн грн.

Організаторів схеми затримали. Наразі вирішується питання про застосування до затриманих запобіжних заходів.

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