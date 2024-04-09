Присвоили более 7 млн грн на осмотре поврежденных Россией объектов: НАБУ и САП разоблачили схему

На Херсонщине НАБУ и САП разоблачили трех человек, которые завышали цены на осмотр поврежденных в результате войны России против Украины объектов. Злоумышленники присвоили 7,7 млн грн.

Источник: САП, НАБУ

Дословно САП: "Сообщено о подозрении 2 организаторам схемы - руководителю одного из департаментов Херсонской ОГА, владельцу частной компании, а также исполнителю преступления - директору этой частной компании".

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ФОТО: НАБУ, САП

Детали: По данным следствия, злоумышленники при выполнении договора об обследовании технического состояния 107 объектов социальной инфраструктуры завысили стоимость выполненных работ в более чем 15 раз.

ФОТО: НАБУ, САП

Сообщается, что договор заключили на сумму более 9,9 млн грн, тогда как фактически оказанные услуги стоили 534 тыс. грн. Таким образом участники схемы завладели средствами резервного фонда Кабинета Министров Украины на сумму более 7,7 млн грн.

Организаторов схемы задержали. Сейчас решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения.

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