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Начальник одного з сервісних центрів МВС Чернігівщини погорів на хабарах

Валентина РоманенкоВівторок, 9 квітня 2024, 16:52
Начальник одного з сервісних центрів МВС Чернігівщини погорів на хабарах
фото прокуратури

На Чернігівщині правоохоронці викрили начальника територіального сервісного центру МВС України, який налагодив корупційну схему хабарів.

Джерело: перший заступник керівника Київської обласної прокуратури Андрій Сваток у Facebook, Департамент внутрішньої безпеки Нацполу, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Пряма мова Сватка: "Начальник одного з територіальних сервісних центрів МВС в Чернігівській області налагодив корупційну схему одержання хабарів з підлеглих адміністраторів. Він вимагав від них гроші за кожну особу, яка успішно склала практичний іспит для отримання посвідчення водія".

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Дослівно ДВБ НПУ: "Як з’ясували поліцейські, начальник ТСЦ особисто керував корупційними процесами закладу – погоджував суми за купівлю посвідчень водія та надаючи вказівку, яким співробітникам і скільки грошей потрібно віддати майбутнім водіям.

Але на цьому діяльність фігуранта не завершувалася. Він змушував підлеглих-адміністраторів брати участь у корупційному бізнесі. За його схемою, працівники мали брати неправомірну вигоду з майбутніх водіїв, а якщо відмовлялися виконувати корупційні настанови – ризикували бути звільненими. Керівнику мали надавати гроші за кожен успішно складений теоретичний та практичний іспит з водіння авто".

Деталі: За даними джерела "Української правди", йдеться про Олександра Полторака.

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Службовця затримали під час одержання чергової суми неправомірної вигоди – 10 тисяч гривень (за даними УП це сталося 5 квітня).

 

Йому повідомили про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі одного мільйона гривень.

Водночас, як повідомили джерела "Української правди", після внесення застави 8 квітня підозрюваний вийшов із СІЗО.

Теми: МВСпрокуратураЧернігівська область
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