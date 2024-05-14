Росіяни не припиняють обстрілів Вовчанської громади на Харківщині – Волошин

Російські окупанти продовжують постійні обстріли Вовчанської громади на Харківщині, але захисники на цій ділянці фронту стримують ворога і контролюють певні ділянки місцевості.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Російські окупанти активізували обстріли Вовчанської громади. За ці дні було скинуто 22 КАБи у Вовчанському напрямку.

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Також без упину російська армія обстрілює з артилерії Липецьку і Вовчанську громади. Селище Козача Лопать і Куп'янський район".

Деталі: За словами речника, ворог не змінив тактику - спочатку він використовує артилерію, авіацію, а потім заходять малі штурмові групи під прикриттям техніки.

Також ворог намагається поширити паніку серед цивільного населення.

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За словами Волошина, на цій ділянці фронту сили оборони стримують ворога і контролюють певні ділянки місцевості.

Він додав, що в зоні відповідальності "Хортиці" з 6 по 12 травня ворог втратив понад 8390 осіб, 96 танків, понад 200 ББМ, майже 200 гармат і мінометів, 2 літаки, близько засобів 30 РЕБ, 5 засобів ППО, понад 30 протитанкових засобів, важку вогнеметну систему, майже 20 РСЗВ, понад 4000 різних дронів, майже 200 укриттів.

Пряма мова Волошина: "В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається складною. Підрозділи сил оборони контролюють ситуацію. Не допускаються прориву ворога задля просування вглиб нашої території. Ведуться жорсткі оборонні бої і спроби російських окупантів прорвати нашу оборону - зупиняються...

Ворог намагається захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, зосередивши основні зусилля на декількох напрямках і створивши перевагу в силах та засобах, атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках мав певні тактичні успіхи. Однак відбувається динамічна зміна обстановки.

Наші воїни завдають ворогу втрат в живій силі, відновлюють позиції і на окремих напрямках мають тактичні успіхи.

На Куп'янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають бої, ситуація динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших – сили оборони витісняють ворога і покращують своє тактичне положення".

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