Росіяни не припиняють обстрілів Вовчанської громади на Харківщині – Волошин
Російські окупанти продовжують постійні обстріли Вовчанської громади на Харківщині, але захисники на цій ділянці фронту стримують ворога і контролюють певні ділянки місцевості.
Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Російські окупанти активізували обстріли Вовчанської громади. За ці дні було скинуто 22 КАБи у Вовчанському напрямку.
Також без упину російська армія обстрілює з артилерії Липецьку і Вовчанську громади. Селище Козача Лопать і Куп'янський район".
Деталі: За словами речника, ворог не змінив тактику - спочатку він використовує артилерію, авіацію, а потім заходять малі штурмові групи під прикриттям техніки.
Також ворог намагається поширити паніку серед цивільного населення.
За словами Волошина, на цій ділянці фронту сили оборони стримують ворога і контролюють певні ділянки місцевості.
Він додав, що в зоні відповідальності "Хортиці" з 6 по 12 травня ворог втратив понад 8390 осіб, 96 танків, понад 200 ББМ, майже 200 гармат і мінометів, 2 літаки, близько засобів 30 РЕБ, 5 засобів ППО, понад 30 протитанкових засобів, важку вогнеметну систему, майже 20 РСЗВ, понад 4000 різних дронів, майже 200 укриттів.
Пряма мова Волошина: "В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається складною. Підрозділи сил оборони контролюють ситуацію. Не допускаються прориву ворога задля просування вглиб нашої території. Ведуться жорсткі оборонні бої і спроби російських окупантів прорвати нашу оборону - зупиняються...
Ворог намагається захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, зосередивши основні зусилля на декількох напрямках і створивши перевагу в силах та засобах, атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках мав певні тактичні успіхи. Однак відбувається динамічна зміна обстановки.
Наші воїни завдають ворогу втрат в живій силі, відновлюють позиції і на окремих напрямках мають тактичні успіхи.
На Куп'янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають бої, ситуація динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших – сили оборони витісняють ворога і покращують своє тактичне положення".
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Вранці 11 травня російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.
- В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.
- За інформацією Генштабу, станом на 23:00 13 травня на Харківському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника та проводять прочісування міської забудови Вовчанська.
- 14 травня, за даними, DeepState, противник окупував село Лук'янівці на півночі Харкіської області.