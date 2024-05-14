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Россияне не прекращают обстрелы Волчанской общины на Харьковщине – Волошин

Алена МазуренкоВторник, 14 мая 2024, 11:20
Россияне не прекращают обстрелы Волчанской общины на Харьковщине – Волошин
deepstatemap по состоянию на 14 мая

Российские оккупанты продолжают постоянные обстрелы Волчанской общины на Харьковщине, но защитники на этом участке фронта сдерживают врага и контролируют определенные участки местности.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Российские оккупанты активизировали обстрелы Волчанской общины. За эти дни было сброшено 22 КАБа в Волчанском направлении.

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Также без остановки российская армия обстреливает из артиллерии Липецкую и Волчанскую общины. Поселок Казачья Лопать и Купянский район".

Детали: По словам представителя, враг не изменил тактику - сначала он использует артиллерию, авиацию, а затем заходят малые штурмовые группы под прикрытием техники.

Также враг пытается распространить панику среди гражданского населения.

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По словам Волошина, на этом участке фронта силы обороны сдерживают врага и контролируют определенные участки местности.

Он добавил, что в зоне ответственности "Хортицы" с 6 по 12 мая враг потерял более 8390 человек, 96 танков, более 200 ББМ, почти 200 орудий и минометов, 2 самолета, около 30 средств РЭБ, 5 средств ПВО, более 30 противотанковых средств, тяжелую огнеметную систему, почти 20 РСЗО, более 4000 различных дронов, почти 200 укрытий.

Прямая речь Волошина: "В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" ситуация остается сложной. Подразделения сил обороны контролируют ситуацию. Не допускаются прорыва врага для продвижения вглубь нашей территории. Ведутся жесткие оборонительные бои и попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону - останавливаются...

Враг пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, сосредоточив основные усилия на нескольких направлениях и создав преимущество в силах и средствах, атакует по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имел определенные тактические успехи. Однако происходит динамическое изменение обстановки.

Наши воины наносят врагу потери в живой силе, восстанавливают позиции и на отдельных направлениях имеют тактические успехи.

На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются бои, ситуация динамично меняется. В одних районах противник имеет временный успех, в других - силы обороны вытесняют врага и улучшают свое тактическое положение".

Предыстория:

  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
  • В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
  • По информации Генштаба, по состоянию на 23:00 13 мая в Харьковском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника, проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск.
  • 14 мая, по данным, DeepState, противник оккупировал село Лукьяновцы на севере Харьковской области.

Темы: Харьковская областьвойнаобстрел
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