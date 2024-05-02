Окупанти обстріляли Харківщину: постраждали дві людини

2 травня російські військові атакували Петропавлівку, Кучерівку та Куп'янськ-Вузловий Харківської області, внаслідок чого постраждали 63-річна жінка та 66-річний чоловік.

Джерело: Синєгубов

Пряма мова: " 7:00 внаслідок російського обстрілу в с. Петропавлівку Куп'янського району 63-річна жінка зазнала травм. Її госпіталізували до медичного закладу.

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10:00 у с. Кучерівка Куп'янського району ворожий дрон обстріляв автівку. Без постраждалих".

Деталі: Потім, за словами очільника Харківської ОВА, о 11:30 загарбники атакували Куп'янськ-Вузловий. Від ворожого обстрілу постраждав 66-річний чоловік. Його не госпіталізували.