ППО відмінусувала російську ракету, яка летіла на Дніпро: уламки спричинили загоряння

Протиповітряна оборона знищила російську ракету в небі над Дніпропетровщиною, через падіння уламків виникло кілька загорянь.

Джерело: голова Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Лисак

Пряма мова: "На Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці відмінусували ворожу ракету.

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Через падіння уламків виникло кілька загорянь. Люди неушкоджені".

Деталі: О 16.39 Повітряні сили попереджали, що в напрямку Дніпра летить ракета.